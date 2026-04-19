Selin rrëfen emocionet pas fitores së “Big Brother VIP 5”

Fituesja e edicionit të pestë të Big Brother VIP, Selin Bollati, ka ndarë emocionet e para pas triumfit, duke e cilësuar rrugëtimin e saj si një përvojë të jashtëzakonshme.
Ajo tregoi se eksperienca 120-ditore ishte e mbushur me surpriza dhe emocione të forta, ndërsa pranoi se nuk e kishte menduar kurrë që do të qëndronte kaq gjatë në izolim.
“Kam qenë në një miks emocionesh, jam ende në një shok emocional dhe njëkohësisht shumë e lumtur që rrugëtimi im po kurorëzohet me fitore,” u shpreh ajo.
Selin theksoi se përtej çmimit prej 100 mijë eurosh, fitorja më e madhe për të ishte mbështetja e publikut dhe përvoja personale që fitoi gjatë këtij rrugëtimi.
“Kam fituar veten dhe dashurinë e publikut,” tha ajo, duke shtuar se lidhja me ndjekësit ishte një nga elementët më të rëndësishëm të eksperiencës.
Fituesja foli edhe për marrëdhënien e saj me Gimbion, duke u shprehur se i pret një e ardhme për ta zhvilluar atë jashtë kamerave.
Ajo u ndal gjithashtu te momentet më prekëse gjatë finales, duke veçuar surprizën dhe mesazhin e të atit si një nga emocionet më të forta që do të mbajë mend nga ky edicion.
