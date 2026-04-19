Humbi jetën duke u kthyer nga puna, mesazh rrëqethës nga nëna e mësuesit

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas vdekjes së një mësuesi 52-vjeçar, i cili humbi jetën rrugës duke u kthyer nga puna në zonën e Maliq.
Arsimtari, me origjinë nga Bilisht, dyshohet se ka pësuar arrest kardiak dhe është gjetur pa shenja jete pasi kishte përfunduar mësimin në fshatin e thellë Marjan.
Familjarët bëjnë të ditur se ai kishte mbi 30 vite përvojë në arsim dhe prej rreth 6 vitesh shërbente në zonat e thella të bashkisë Maliq, duke dhënë mësim fillimisht në Gribec dhe më pas në Marjan.
Në një reagim prekës në rrjetet sociale, nëna e tij ka treguar se i biri nuk është ankuar kurrë për vështirësitë apo sëmundjet nga të cilat vuante. Sipas saj, ai përshkonte çdo ditë deri në 5 orë rrugë në këmbë vajtje-ardhje për të mos munguar në shkollë.
Ajo thekson se 52-vjeçari vuante nga diabeti dhe tensioni, por pavarësisht gjendjes shëndetësore vazhdonte të punonte me përkushtim të plotë.
Mësuesi la pas dy fëmijë të vegjël dhe familjen e tij, ndërsa përshkruhet nga të afërmit si një njeri i qetë, i dashur dhe i respektuar nga komuniteti.
