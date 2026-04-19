Pas fitores së “Big Brother VIP 5”, Selin shpërthen në lot teksa takohet me mamanë

Pas shpalljes fituese të edicionit të pestë të Big Brother VIP, Selin është përfshirë nga emocione të forta gjatë takimit me familjarët në skenë.
Menjëherë pas finales, ajo është takuar me Gimbon, i cili e ka pritur me entuziazëm, ndërsa më pas në skenë është ngjitur edhe nëna e saj.
Në momentin e takimit me mamanë, fituesja e këtij edicioni ka shpërthyer në lot, mes përqafimeve dhe emocioneve të forta. Nëna e saj i është drejtuar me fjalët: “Mos qaj”.
Balerina Selin, e cila u kthye në një nga personazhet më të komentuar të sezonit, ka fituar çmimin e madh prej 100 mijë eurosh, të vendosur nga votat e publikut.
