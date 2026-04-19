Pesë kushtet e Hezbollahut për një marrëveshje paqeje me Izraelin

Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut ka paraqitur pesë hapat që, sipas tij, duhet të ndiqen pas armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit për të arritur një marrëveshje paqeje.
Në një deklaratë të transmetuar nga mediat vendase, Naïm Qassem renditi pesë kushte që dëshiron të përfshihen në një marrëveshje me Izraelin:
Ndërprerje e përhershme e të gjitha sulmeve në të gjithë territorin e Libanit — nga ajri, toka dhe deti.
Tërheqje e forcave izraelite nga territoret e pushtuara deri në kufijtë ndërkombëtarë.
Lirimi i të burgosurve.
Kthimi i banorëve në fshatrat dhe qytetet e tyre deri në zonat kufitare.
Rindërtimi me mbështetje arabe dhe ndërkombëtare, si dhe me përgjegjësi kombëtare.
Dokumenti i armëpushimit i shpërndarë nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së në fillim të një periudhe dhjetëditore ndalimi të luftimeve, dhe që sipas tij është nënshkruar nga qeveritë e Izraelit dhe Libanit, “nuk ka asnjë vlerë praktike” dhe përbën fyerje për Libanin, deklaroi Qassem.
Ai shtoi se Hezbollah, organizata e mbështetur nga Irani me bazë në Liban, është “plotësisht e hapur për bashkëpunim në nivelin më të lartë” me autoritetet libaneze dhe synon “të hapë një faqe të re”.
Megjithatë, ai theksoi: “Armëpushimi nënkupton ndalimin e plotë të të gjitha veprimeve armiqësore. Duke qenë se nuk i besojmë këtij armiku, luftëtarët e rezistencës do të mbeten në terren të gatshëm dhe do të reagojnë në mënyrë proporcionale ndaj çdo shkeljeje”.
“Armëpushimi nuk mund të zbatohet vetëm nga njëra palë; ai duhet të respektohet nga të dyja palët”, përfundoi ai.
