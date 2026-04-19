Rogert Sterkaj, pas pas finales BBVIP: Këto janë reality show për politikë, jo për njerëz të vërtetë!
Transmetuar më 19-04-2026, 11:39

Finalja e mbrëmjes së djeshme kurorëzoi Selim Bollatin si fituese, por jo gjithçka ka kaluar pa polemika pas spektaklit.

Një nga finalistët, Rogerti, i cili u eliminua i pari nga katërshja finale, është shfaqur dukshëm i zhgënjyer nga rezultati.

Menjëherë pas daljes nga gara, ai u pa i tensionuar dhe u largua shpejt nga studioja, ndërsa e njëjta atmosferë ngarkese u reflektua edhe tek mbështetësit e tij të afërt.

Reagimet vazhduan edhe në rrjetet sociale, ku Rogerti u shfaq në një video krah reperit Don Phenom. Ky i fundit e quajti publikisht “fituesin e vërtetë”, duke i dhënë mbështetje të hapur.

Megjithatë, më shumë vëmendje mori deklarata e Rogertit. Në një mesazh për ndjekësit e tij, ai u kërkoi të mos shqetësoheshin, ndërsa shtoi: “Këto lojëra janë bërë për politikën, nuk janë bërë për njerëzit e vërtetë”.

Rogerti ka qenë një nga figurat më kontraverse të këtij sezoni, duke u renditur ndër personazhet më antagonistë jo vetëm këtë vit, por në historinë e këtij formati.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

