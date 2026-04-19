Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tjetër aksident në Lushnjë. Mjeti përplas të riun me biçikletë
Transmetuar më 19-04-2026, 11:44

Në Lushnjë është regjistruar një aksident rrugor në hyrjen veriore të rrethrrotullimit të shinave të trenit, ku një automjet tip Ford ka përplasur një të ri që udhëtonte me biçikletë.

Sipas të dhënave paraprake, i riu rreth 25 vjeç ka dalë papritur në rrugë në momentin që automjeti po dilte nga rrethrrotullimi, duke shkaktuar përplasjen.

Menjëherë në vendngjarje ka mbërritur ambulanca, e cila e ka transportuar të lënduarin në spitalin e Lushnjës për ndihmë mjekësore.

Sipas policisë së qarkullimit, i riu ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa shpejtësia e ulët e mjetit ka ndihmuar në shmangien e pasojave më të rënda.

Efektivët po punojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...