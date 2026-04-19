Një i ri ngre bazën e kokainës në Fier. Emri

Norvegjezi kapet në Patos, dyshohet për shpërndarje kokaine
Një shtetas norvegjez është vënë në pranga nga Policia në Fier, i dyshuar për veprimtari kriminale në fushën e shpërndarjes së lëndëve narkotike.
Sipas Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja”, kanë goditur një tjetër rast të shpërndarjes së drogave të forta.
Në kuadër të këtij operacioni, u kap në flagrancë dhe u arrestua shtetasi norvegjez Sebastian Temples, 28 vjeç, i cili banonte përkohësisht në një banesë të marrë me qira në fshatin Sheqishte, Patos.
Gjatë kontrollit të ushtruar ndaj tij dhe në automjetin që drejtonte, gjithashtu i marrë me qira, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi të dyshuar kokaine, e cila dyshohet se ishte e destinuar për shpërndarje me qëllim përfitimi financiar.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprime të mëtejshme, ndërsa ndaj tij rëndon akuza për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
