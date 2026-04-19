Apartament me qira për… arrestohet 3 kolumbiane dhe dy shqiptarë në Shkodër

SHKODËR – Një rast prostitucioni është goditur nga policia në Shkodër, ku janë arrestuar 5 persona, mes tyre 3 shtetase kolumbiane.
Sipas njoftimit zyrtar, operacioni i koduar “Rent Home 3” çoi në zbulimin e një apartamenti në lagjen 3 Heronjtë, i përshtatur për ushtrimin e prostitucionit.
Në pranga u vunë shtetaset kolumbiane A.M., 48 vjeçe, P.B., 32 vjeçe dhe D.R., 27 vjeçe, të cilat dyshohet se kishin marrë me qira ambientin dhe e përdornin për këtë aktivitet. Gjithashtu u arrestuan edhe shtetasit F.V., 28 vjeç, banues në Vermosh, dhe K.G., 24 vjeç, banues në Bajzë, të dyshuar për përfshirje në prostitucion.
Gjatë operacionit u sekuestruan një shumë parash, e dyshuar si e përfituar nga aktiviteti i paligjshëm, si dhe 6 telefona celularë.
Gjithashtu, materialet iu referuan Prokurorisë, ku nisi procedimi penal ndaj një shtetaseje 27-vjeçare për veprën penale “Mbajtja e ambienteve për prostitucion”.
Nën drejtimin e Prokurorisë, vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
Njoftimi i Policisë:
Shkodër / Finalizohet operacioni policor i koduar “Rent Home 3”, goditet një tjetër rast i prostitucionit. Vihen në pranga 3 shtetase kolumbiane, që ushtronin prostitucion në dy apartamente që i kishin marrë me qira. Vihen në pranga edhe 2 shtetas për prostitucion, si dhe procedohet penalisht shtetasja që ua kishte dhënë me qira apartamentet.
Sekuestrohet një shumë parash, e dyshuar si e përfituar nga prostitucioni, si dhe 6 telefona celularë. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Rent Home 3”.
Si rezultat i këtij operacioni, u zbulua një apartament në lagjen “3 Heronjtë”, ku ushtrohej prostitucion. Në kuadër të operacionit u arrestuan 5 shtetas, të kapur në ambientet e apartamentit, konkretisht: shtetaset kolumbiane A. M., 48 vjeçe, P. B., 32 vjeçe dhe D. R., 27 vjeçe, të cilat kishin marrë me qira apartamentin dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit; -F. V., 28 vjeç, banues në fshatin Vermosh, dhe K. G., 24 vjeç, banues në Bajzë.
Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen D. D., 27 vjeçe, për veprën penale “Mbajtja e ambienteve për prostitucion”. Në drejtimin e Prokurorisë, vijon puna për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Shkodrës, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
