Aksident në Lushnje, përplasen tre automjete

Një aksident i rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Çermë–Lushnje, në fshatin Konjat.
Sipas të dhënave paraprake, në aksident janë përfshirë tre automjete, të cilat janë përplasur me njëra-tjetrën.
Si pasojë e goditjes, një prej mjeteve ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar mbi barrierën anësore.
Drejtuesi i këtij automjeti, një 30 vjeçar ka ka mbetur i bllokuar brenda dhe nuk ka mundur të dalë.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të pajisura me mjete speciale për prerjen e mjetit, me qëllim nxjerrjen e drejtuesit dhe kanë arritur ta shpëtojnë pa rrezik jete.
Policia tha se ngjarja ndodhi sot në aksin rrugor Çermë-Lushnje ne vendin e quajtur Konjat ku ka ndodhur nje dalje nga rruga.
Drejtuesi i mjetit shtetasi N. M i datëlindjes 12.04.1977 duke drejtuar mjetin tip Skoda ka humbur kontrollin e mjetit dhe është perplasur me barrierat anesore te rrugës.
Drejtuesin e mjetit e mori ambulanca per ndihme mjekësore, jashte rrezikut per jeten.
Në mjet ndodhej me bashkëshorten e cila nuk ka probleme.
