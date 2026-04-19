‘Maratonë zgjedhjesh’ në Bullgari, 8 votime në 5 vite

Në Bullgari mbahen këtë të diel zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të tetat brenda pesë viteve të fundit, duke reflektuar paqëndrueshmërinë e thellë politike që ka përfshirë vendin.
Sipas sondazheve, në garë shihet si një nga figurat kryesore, Rumen Radev, i cili synon të vijë në pushtet përmes një koalicioni të qendrës së majtë, duke premtuar një qeverisje ndryshe nga partitë tradicionale.
Në krahun tjetër, ish-kryeministri Boyko Borisov ka kritikuar kundërshtarin e tij, duke e krahasuar me Viktor Orbán dhe duke ngritur pikëpyetje mbi drejtimin politik që mund të marrë vendi.
Debati elektoral është përqendruar edhe te orientimi ndërkombëtar i Bullgarisë. Sipas analistëve, nuk priten ndryshime të mëdha në kursin strategjik drejt Bashkimi Evropian dhe NATO, megjithëse gjatë fushatës janë shfaqur kritika për mungesë qartësie në disa qëndrime politike.
Zgjedhjet vijnë pas dorëheqjes së qeverisë së mëparshme dhe një vale protestash kundër korrupsionit. Që prej vitit 2021, vendi ka kaluar nëpër disa qeveri afatshkurtra, një situatë që ka ndikuar në rritjen e mosbesimit të qytetarëve dhe në uljen e pjesëmarrjes në votime.
