Marta Kos: Nuk e mbështes letrën e Ramës dhe Vuçiç, ose je anëtar ose nuk je!

Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, ka deklaruar se Shqipëria mund të bëhet pjesë e Bashkimi Evropian edhe përpara vitit 2030, në varësi të progresit në reformat dhe përmbushjes së kritereve të anëtarësimit.
Deklarata u bë gjatë një bisede në Atlantic Council, ku Kos foli për perspektivën e vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit evropian, duke veçuar Malin e Zi dhe Shqipërinë si ndër më të avancuarat.
“Është gjithashtu e mundur që Shqipëria të bëhet anëtare deri në vitin 2030 ose edhe më herët”, u shpreh ajo.
Sipas saj, procesi i anëtarësimit bazohet në meritë dhe në rezultatet konkrete të vendeve kandidate, duke theksuar se Bashkimi Evropian nuk vendos zakonisht afate fikse, por mbështet objektiva ambicioze.
Duke iu referuar Malit të Zi, Kos u shpreh se ekziston mundësia që vendi të përfundojë negociatat dhe të bëhet anëtari i 28-të i BE-së në vitet e ardhshme.
E pyetur për një propozim të bërë nga presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, për një formë të ndërmjetme integrimi në Zona Schengen dhe tregun e përbashkët pa të drejta të plota, Kos e hodhi poshtë këtë ide.
“Nuk ka anëtarësim ‘light’. Ose je anëtar dhe i gëzon të gjitha të drejtat, ose nuk je”, theksoi ajo, duke shtuar se roli i saj është të ndihmojë vendet kandidate të bëhen anëtare të plota të Bashkimit Evropian.
Ajo nënvizoi se çdo vend që përmbush reformat dhe kriteret e kërkuara duhet të pranohet si anëtar i plotë, në përputhje me parimet mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian.
