Instagram, TikTok dhe Facebook: Cilat vende evropiane po shqyrtojnë ndalimin për të miturit

BRUKSEL – Përdorimi i rrjeteve sociale mbetet shumë i përhapur mes të rinjve në Evropë, edhe pse gjithnjë e më shumë vende po shqyrtojnë vendosjen e kufizimeve për të miturit.
Sipas të dhënave të fundit nga Eurostat, në 19 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, mbi 90% e të rinjve të moshës 16–29 vjeç përdorën rrjetet sociale gjatë vitit 2025. Përqindjet më të larta u regjistruan në Qipro, Çeki, Danimarkë dhe Finlandë, ndërsa më të ulëtat në Itali, Gjermani dhe Luksemburg.
Debati është intensifikuar pasi Australia vendosi në dhjetor ndalimin e rrjeteve sociale për personat nën 16 vjeç. Në Evropë, disa vende tashmë kanë nisur hapa konkretë.
Në Francë, deputetët kanë votuar për të kufizuar aksesin për fëmijët nën 15 vjeç, ndërsa presidenti Emmanuel Macron synon që masa të hyjë në fuqi deri në shtator. Ndërkohë, Slloveni dhe Portugali kanë propozuar projektligje të ngjashme për ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale për të miturit.
Në Portugali, kufizimet do të përfshijnë platforma si Instagram, Facebook dhe TikTok, por jo aplikacione komunikimi si WhatsApp, i përdorur shpesh nga prindërit për kontakt me fëmijët.
Të paktën tetë shtete të tjera të BE-së janë në faza të ndryshme të shqyrtimit të kufizimeve të ngjashme. Në Gjermani, partia në pushtet ka mbështetur një mocion për ndalimin e aksesit për fëmijët nën 14 vjeç. Ndërkohë, Estoni mbetet vendi i vetëm që kundërshton hapur një ndalim të tillë.
Ministrja estoneze e Arsimit, Kristina Kallas, argumenton se ndalimet nuk do të zgjidhin problemin, pasi të rinjtë mund të gjejnë mënyra alternative për të përdorur platformat.
Në nivel evropian, një ndalim i përgjithshëm nuk është aktualisht në plan. Megjithatë, Bashkimi Evropian po punon për forcimin e sigurisë online. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi më 15 prill zhvillimin e një aplikacioni për verifikimin e moshës.
Aplikacioni do t’u mundësojë përdoruesve të konfirmojnë moshën e tyre në mënyrë anonime, duke përdorur teknologjinë e njohur si provë zero-njohurie, pa ndarë të dhëna personale me platformat.
Aktualisht, disa vende si Franca, Danimarka, Greqia, Italia, Spanja, Qipro dhe Irlanda po testojnë këtë sistem dhe planifikojnë ta integrojnë në identitetet e tyre elektronike kombëtare.
