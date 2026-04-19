Fotot e sprayt mashtrim, Berisha: Policia mashtroi për spray-n, u përdor “verbues ariut” ndaj protestuesve

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, ka akuzuar Policia e Shtetit për mashtrim publik lidhur me mjetet e përdorura gjatë ndërhyrjes në protestën e mbrëmjes së kaluar.
Në reagimin e tij, Berisha pretendon se autoritetet kanë konfirmuar përdorimin e spray-t të njohur si “verbues ariut” ndaj demonstruesve paqësorë. Ai theksoi se fotografia e shpërndarë nga policia në media nuk përputhet me pajisjen që, sipas tij, është përdorur nga efektivët në terren.
Sipas liderit të opozitës, një vëzhgim i kujdesshëm i imazheve tregon dallime të qarta në mekanizmin e shpërndarjes së spray-t. Ai argumenton se bombola e përdorur nga punonjësit e policisë ka karakteristika tipike të spray-t “verbues ariut”, ndërsa ajo e publikuar nga autoritetet është e një tjetër lloji.
Berisha e ka cilësuar këtë si një përpjekje për të deformuar të vërtetën, duke dënuar ashpër, sipas tij, “mashtrimin publik” të institucioneve të rendit. Ai shton se përdorimi i një mjeti të tillë ndaj qytetarëve përbën shkelje të rëndë me pasoja kriminale dhe bie ndesh me konventat ndërkombëtare.
Deri në këto momente, Policia e Shtetit nuk ka reaguar sërish ndaj këtyre pretendimeve.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
