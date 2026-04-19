Mbyllet sërish Ngushtica e Hormuzit. Rriten tensionet mes Iranit dhe SHBA-së

Ngushtica strategjike e Ngushtica e Hormuzit është mbyllur sërish për qarkullimin detar, duke rritur ndjeshëm tensionet në rajonin e Lindja e Mesme dhe shqetësimet për tregtinë globale të naftës.
Autoritetet e Irani kanë bërë të ditur se kjo rrugë kyçe e transportit detar do të mbetet e bllokuar deri në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin kufizimet ndaj porteve iraniane. Vendimi vjen vetëm pak ditë pasi ngushtica ishte rihapur përkohësisht.
Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, deklaroi se, megjithëse është shënuar përparim në negociatat me SHBA-në, palët mbeten ende larg arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare.
Bisedimet e fundit mes përfaqësuesve të Iranit dhe zyrtarëve amerikanë janë zhvilluar në Pakistani, ndërsa ende nuk është caktuar një datë për raundin e ardhshëm të negociatave.
Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka theksuar se dialogu me Teheranin po vijon në mënyrë pozitive, por ka paralajmëruar se SHBA-ja nuk do të lejojë presione apo “shantazh” në lidhje me kontrollin e Ngushticës së Hormuzit.
Mbyllja e kësaj rruge të rëndësishme detare pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe në stabilitetin ekonomik global.
