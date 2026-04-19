Temperaturat në rritje këtë të diel, mot i kthjellët dhe kushte të qëndrueshme në vend
Transmetuar më 19-04-2026, 07:42

Kjo e diel karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme në të gjithë territorin e Shqipëria, me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare gjatë orëve të mesditës dhe pasdites.

Sipas parashikimeve, temperaturat do të shënojnë rritje, duke arritur vlerat maksimale deri në 24–25 gradë Celsius gjatë ditës. Ndërkohë, orët e mëngjesit pritet të jenë më të freskëta, me temperatura rreth 11 gradë Celsius.

Era do të fryjë me drejtim nga verilindja në veriperëndim, me një shpejtësi mesatare prej rreth 6 metra në sekondë. Në zonat bregdetare dhe në lugina, intensiteti i saj mund të rritet deri në 10 metra në sekondë.

Sa i përket kushteve detare, në Deti Adriatik dhe Deti Jon pritet valëzim i ulët, me forcë nga 1 deri në 2 ballë, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

