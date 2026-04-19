Zbulim: Ky (kjo) është 23-vjeçari i akuzuar për vdekjen e Mirtos – Ja fotot në faqe njoftimesh erotike dhe çfarë deklaroi në Polici

Kur Mirto 19 vjeçare humbi jetën pak ditë më parë më 13 prill, shoqja e saj tregoi në median greke se e ndjera kishte shkuar duke u ndjerë e sigurt në dhomën Airbnb sepse personi që e shoqëronte konsiderohej i parrezikshëm, ai ishte një transgjinor.
Bëhet fjalë për G.V., 23 vjeç që raportohet të jetë një transgender që madje ka një profil në një faqe erotike greke ku prezantohet si Olivia S., që shikoni në fotot.
Dëshmia sugjerohet se hedh dritë për minutë pas minute në ngjarjet e natës fatale të së hënës, 13 prill. Siç deklaroi ai në Polici, gjithçka nisi nga një dalje mes të dyve që përfundoi në tragjedi.
Sipas 23-vjeçarit, i cili përdor pseudonimin Olivia, 19-vjeçarja Mirto, pasi kishte konsumuar tashmë alkool, kërkoi të përdorte kokainë. Ai tha se në atë moment kontaktoi përmes Instagramit G.B., një peshëngritës 26 vjeçar, i cili, sipas tij, shpejt.
Pavarësisht – siç pretendon ai – këshillave të tij për të mos vazhduar, vajza vazhdoi përdorimin dhe kërkoi edhe sasi të tjera, ndërsa në ambient ndodheshin edhe persona të tjerë.
Situata doli shpejt jashtë kontrollit. Olivia përshkroi se 19-vjeçarja shfaqi efekte të forta dhe më pas u rrëzua. Fillimisht, të pranishmit menduan se ishte shaka, por shumë shpejt kuptuan se gjendja ishte serioze, pasi ajo nuk reagonte.
Pavarësisht përpjekjeve për ta ndihmuar, Mirto mbeti pa ndjenja. Atëherë, sipas dëshmisë, vendosën të thërrisnin ambulancën, ndërsa diskutonin mes tyre si ta paraqisnin ngjarjen, me idenë që të thoshin se e kishin gjetur në rrugë duke u rrëzuar mbi tavolinë.
Në fund, 19-vjeçarja u nxor nga apartamenti dhe iu dorëzua shërbimit të urgjencës pa shenja jete.
E gjithë dëshmia e G.V alias Olivia S.:
Me Mirton kishim folur në telefon mbrëmjen e 13 prillit 2026, rreth orës 22:00–23:00, për t’u takuar për një pije. Më tha se kishte pirë tashmë një pije. Ramë dakord të takoheshim pranë palestrës dhe u takuam rreth orës 23:30 të datës 13-04-2026. Prej aty shkuam në këmbë në një lokal pranë palestrës, aty ku ndodhet piceria (…). Vendosëm të shkonim në një Airbnb, të pinim diçka, të bënim TikTok, të dëgjonim muzikë e gjëra të tilla.
Mirto telefonoi dhe rezervoi një apartament në rrugën Kalypso Vergoti në Argostoli, pranë një kafeneje (…). Pas rreth pesëmbëdhjetë minutash mbërritëm në apartament, ku një zonjë në moshë, pronarja, na shoqëroi në katin e sipërm dhe na dha çelësin. Në një moment, Mirto më tha: “dua të pi”, duke nënkuptuar se donte kokainë. Unë i thashë se njihja dikë që merrej me këto dhe kontaktova përmes Instagramit B.G. (peshëngritësin) dhe i thashë se donim një sasi.
Ai erdhi në apartament pas rreth pesëmbëdhjetë minutash dhe solli një qese me kokainë, të cilën ia dha Myrtos. Nuk e di sa para i dha ajo. Ai qëndroi rreth gjysmë ore me ne, duke biseduar dhe qeshur. Myrto kishte përdorur tashmë kokainë ndërsa ishim të tre bashkë. B.G. u largua dhe më pas u kthye me një sasi tjetër, të cilën Myrto e kërkonte me këmbëngulje. Më pas erdhi edhe shqiptari 22 vjeçar, (i treti i akuzuar), të cilin e kishte thirrur B.G., dhe u ul me ne. V. tha se ishte në një apartament tjetër – dhoma 11 ngjitur – me një vajzë, pa dhënë detaje. Aty përdora një sasi të vogël kokainë edhe unë, si dhe B.G. dhe Myrto.
Në një moment i thashë Myrtos të qetësohej dhe të mos përdorte më, sepse më dukej sikur po përjetonte paranojë. Unë dola në ballkon dhe më pas e pashë të kishte dridhje, të dridhej dhe të ishte ulur në shtrat. Fillimisht mendova se po bënte shaka, por kur vazhdoi, kuptova se diçka nuk shkonte. U përpoqëm ta ndihmonim, i ngritëm këmbët lart, por pa rezultat.
Nuk e di sa kohë kaloi, pasi isha në shok dhe nuk po llogarisja asgjë. U përpoqëm ta ndihmonim, por ajo nuk përmendej. Vendosa të thërras ambulancën, por B.G. dhe V. më thanë se kishin frikë të thërrisnin për të mos pasur probleme. Unë këmbëngula dhe thirra ambulancën nga telefoni im. Me operatorin foli G.B., por nuk mbaj mend çfarë i tha. Ai më tha se do ta zbresim poshtë dhe do të themi se e gjetëm në rrugë. B.G. e mori në krahë ndërsa ishte pa ndjenja dhe e çuan poshtë. Unë mbledha gjërat nga apartamenti, pasi kishim shampanjë, lëngje dhe sende të tjera.
Më pas B.G. u kthye dhe më tha se ambulanca e kishte marrë dhe se ishte mirë. I thashë se telefoni i saj ishte aty dhe ai më tha ta merrja dhe t’ia jepja të nesërmen. Mora telefonin dhe shkova në këmbë drejt spitalit, ku pashë prindërit e saj dhe Policinë dhe u frikësova të afrohesha. Më pas shkova në një kafene pranë KTEL-it dhe u thashë se një vajzë me emrin Myrto do të vinte ta merrte më vonë.
Nuk kam përgjegjësi për atë që ndodhi. Kisha dalë për t’u argëtuar. Më vjen shumë keq për atë që ndodhi dhe për këtë arsye po tregoj gjithçka saktësisht, që të sqaroj pozicionin tim dhe secili të marrë përgjegjësinë e vet."
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd