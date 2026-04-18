Finalja e BBVIP 5: Ja si do t’i shpenzonin 100 mijë euro finalistët

Në natën finale të “Big Brother VIP Albania 5”, katër finalistët — Miri, Mateo, Rogert dhe Selin — janë pyetur nga moderatori Ledion Liço se si do ta përdornin çmimin prej 100 mijë eurosh në rast fitoreje.
Mateo u shpreh se do ta investonte një pjesë të parave në një shtëpi në Tiranë për jetën e tij familjare, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit pas përfundimit të lojës.
Miri deklaroi se do ta ndante shumën mes familjes së tij dhe disa bashkëpunëtorëve të tij profesionalë, duke përmendur lidhjet personale dhe profesionale që ka jashtë shtëpisë.
Rogert u shpreh me tone emocionale dhe humoristike, duke thënë se do t’i menaxhonte paratë në mënyrë të kujdesshme për të ardhmen e fëmijës së tij, duke i ruajtur deri në moshën madhore.
Ndërsa Selin tha se do të ndante një pjesë të çmimit për familjen e saj dhe ribashkimin e tyre, ndërsa një pjesë tjetër do ta dhuronte për bamirësi, konkretisht për shtëpitë e fëmijëve, duke përmendur edhe një amanet familjar.
Deklaratat e finalistëve sollën momente emocionale në studio, në një natë ku fituesi pritet të shpallet mes katër konkurrentëve.
