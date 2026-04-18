Shtangen autoritetet! Ankesa për një gjarpër çon në zbulimin e 148 pitonëve në një pallat

Një rast i pazakontë është regjistruar në qytetin e Krakov, ku autoritetet kanë zbuluar 148 pitonë mbretërorë të mbajtur në një pallat banimi, pas një ankese fillestare për praninë e një gjarpri në shkallët e ndërtesës.
Ngjarja nisi më 14 prill në zonën e Prądnik Biały, kur policia u njoftua për një gjarpër në një ndërtesë apartamentesh. Pas mbërritjes në vendngjarje, forcat e rendit konfirmuan praninë e zvarranikut, i cili u kap me ndihmën e zjarrfikësve dhe shërbimeve bashkiake, dhe u dërgua në një strehë të specializuar.
Fillimisht u dyshua se bëhej fjalë për një rast të izoluar, por hetimet zbuluan një situatë shumë më të gjerë: në një prej apartamenteve të pallatit mbaheshin 148 pitonë mbretërorë. Autoritetet po hetojnë mënyrën se si zvarranikët janë mbajtur dhe nëse janë respektuar rregullat ligjore për mirëqenien e kafshëve.
Sipas policisë, disa persona që kujdeseshin për kafshët janë marrë në pyetje dhe më pas janë liruar, ndërsa gjarpërinjtë janë sekuestruar dhe vendosur nën kujdesin e shërbimeve kompetente.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse ka pasur shkelje të ligjit për mbrojtjen e kafshëve. Në rast se konstatohen shkelje, të përfshirët mund të përballen me dënime që variojnë nga disa muaj deri në pesë vjet burg.
