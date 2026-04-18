Mateo rikthehet në studio, pushje dhe përqafime me Brikenën

Në natën finale të “Big Brother VIP Albania 5”, finalistit Mateo iu rezervua një pritje e veçantë në studio, ku përjetoi momente emocionale me të afërmit dhe ish-banorët e shtëpisë.
Menjëherë pas daljes në skenë, Mateo takoi partneren e tij, Brikena, me të cilën shkëmbeu edhe një puthje, mes duartrokitjeve të publikut.
Finalisti gjithashtu u përqafua me dy ish-banorë që i kishte konsideruar miq gjatë rrugëtimit në lojë, Gimbon dhe Shëndriti, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë dhe emocionale në studio.
Momenti i tij në skenë u prit me interes nga publiku, në një natë ku emocionet e finales kanë kulmuar për të gjithë finalistët e këtij edicioni.
