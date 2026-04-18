‘Kush ishte ushtari i kujt’? Miqësia mes Mirit dhe Rogertit merr fund

Debatet mes finalistëve të “Big Brother VIP Albania 5” kanë vijuar me tension të lartë edhe në natën finale, ku vëmendjen kryesore e ka marrë përplasja mes Miri dhe Rogert.
Të dy banorët kanë akuzuar njëri-tjetrin për prishjen e aleancës së tyre brenda lojës, duke e kthyer miqësinë e mëparshme në një debat të ashpër publik.
Miri u shpreh se Rogerti e ka përdorur marrëdhënien e tyre për të avancuar në finale, duke e cilësuar si “ushtar kamikaz”, ndërsa Rogert kundërshtoi duke thënë se Miri nuk ka më lojë dhe se ka vepruar për interes personal.
Debati u shoqërua edhe me ndërhyrjet e banorëve të tjerë, ku Mateo kritikoi tonin e diskutimit, duke e cilësuar nivelin e debatit si të ulët dhe të mbushur me ofendime.
Në një moment tensioni, Miri deklaroi se është ndjerë i përdorur brenda lojës, ndërsa Rogert këmbënguli se ka luajtur strategjikisht dhe në mënyrë të pavarur.
Situata u komentua edhe nga Selin, e cila u shpreh se kishte parashikuar prishjen e marrëdhënieve mes tyre, duke theksuar se konflikti ishte i pritshëm në fazën finale të lojës.
Pjesë nga debati:
Mateo: Rogerti është si kasetë e prishur. Vetëm ofendime dhe akuza. Asnjë akuzë e re, vetëm ofendime të reja. I ka futur thikë pas shpine Mirit.
Rogerti: O Miri, mos u shit me ato mesazhe “Big Love”. Nuk të ka ardhur mesazh për lojtar.
Miri: Çfarë lojtari je ti?
Rogerti: Ti, zotëri, ke ngelur pa lojë.
Miri: Problemi është se Rogerti u rikthye te Prime i 27 janarit. Jam super lojtar. Edhe të kam përdorur. Ke qenë ushtari im kamikaz. Je kamikaz.
Rogerti: Jam strateg. Unë nuk të mbaj më me mirësjellje.
Miri: S’ka nevojë.
Rogerti: Unë luftoj për vete, ky për vete.
Miri: Ia ke futur vetes.
Rogerti: Ty, jo vetes.
Mateo: Ky është niveli më i ulët i shoqërisë.
Rogerti: Miri ma ka futur 100 herë. Ka folur kundër meje kur ka qenë Tani.
Mateo: Nuk është mirë Rogerti. Ka temperaturë.
Miri: Është komplet jashtë orbite. Të gjitha këto që thotë i ka bërë ky. Kam ngrënë shumë sulme vetëm se kam qëndruar me këtë.
Rogerti: Nuk je lojtar i fortë.
Miri: Rogerti, kur erdhi nga Prime-i i kaluar, nuk priti asnjë moment që ta uroja për finalen, por e tregoi që ka përdorur miqësinë time për të arritur në finale. I bëre vetes vetëvrasje.
Rogerti: E pranoi.
Miri: Re në gropën që hape.
Selin: E kam parashikuar kur kam thënë që këta do hanë kokat e tyre në mënyrë figurative.
