Kategoria Superiore: Elbasani përmbys Teutën, i afrohet me 1 pikë Vllaznisë

Superiore ka sjellë një tjetër ndeshje dramatike në javën e radhës, ku Elbasani arriti një fitore të rëndësishme me përmbysje 2-1 në transfertë ndaj Teutës në stadiumin “Niko Dovana” në Durrës.
Teuta kaloi e para në avantazh në minutën e 23-të me Arifin, i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë. Vendasit e mbyllën pjesën e parë në epërsi 1-0, duke kontrolluar mirë ritmin e lojës.
Megjithatë, në pjesën e dytë, Elbasani reagoi fuqishëm dhe barazoi shifrat me golin e Diallo. Ndeshja u drejtua drejt fundit me barazim, por në minutën e 95-të, pas një goditjeje nga këndi, Ze Gomes realizoi golin e fitores 2-1 për skuadrën mike.
Me këtë sukses, Elbasani ngjitet në kuotën e 59 pikëve dhe forcon pozitat në garën për kreun, duke iu afruar vetëm 1 pikë Vllaznia, ndërsa Teuta mbetet në vendin e 6 me 38 pikë.
