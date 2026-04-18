Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kategoria Superiore: Elbasani përmbys Teutën, i afrohet me 1 pikë Vllaznisë
Transmetuar më 18-04-2026, 21:49

Superiore ka sjellë një tjetër ndeshje dramatike në javën e radhës, ku Elbasani arriti një fitore të rëndësishme me përmbysje 2-1 në transfertë ndaj Teutës në stadiumin “Niko Dovana” në Durrës.

Teuta kaloi e para në avantazh në minutën e 23-të me Arifin, i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë. Vendasit e mbyllën pjesën e parë në epërsi 1-0, duke kontrolluar mirë ritmin e lojës.

Megjithatë, në pjesën e dytë, Elbasani reagoi fuqishëm dhe barazoi shifrat me golin e Diallo. Ndeshja u drejtua drejt fundit me barazim, por në minutën e 95-të, pas një goditjeje nga këndi, Ze Gomes realizoi golin e fitores 2-1 për skuadrën mike.

Me këtë sukses, Elbasani ngjitet në kuotën e 59 pikëve dhe forcon pozitat në garën për kreun, duke iu afruar vetëm 1 pikë Vllaznia, ndërsa Teuta mbetet në vendin e 6 me 38 pikë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...