Ky është spraji me piper me të cilën u qëlluan protestuesit e opozitës

Lideri i opozitës, Sali Berisha, deklaroi se gjatë protestës së mbrëmjes së kaluar ndaj mbështetësve të opozitës është përdorur një substancë e fortë, e ngjashme me sprajin e piperit, që sipas tij shërben për neutralizim dhe ka efekte të rënda.
Në një dalje publike, Berisha publikoi edhe një foto të mjetit që, sipas tij, është përdorur ndaj protestuesve, duke e cilësuar këtë veprim si shkelje të rëndë dhe të ndaluar nga konventat ndërkombëtare.
Sipas tij, përdorimi i këtij spraji përbën një vepër të rëndë penale, ndërsa akuzoi autoritetet për përdorim selektiv të forcës. Ai theksoi se janë shënjestruar veçanërisht drejtues të Partia Demokratike e Shqipërisë dhe deputetë të saj, mes tyre Flamur Noka, Luçiano Boçi, Klevis Balliu, Ivi Kaso, Blendi Himçi dhe Aulon Kalaja.
Deklaratat e tij vijnë në një klimë të tensionuar politike, ndërsa pritet edhe reagimi zyrtar i institucioneve për mënyrën e menaxhimit të protestës dhe përdorimin e mjeteve të kontrollit të turmës.
