Papa Leo: ‘Nuk jam i interesuar për përballje me Donald Trump’

Papa Leo ka deklaruar se nuk synon të hyjë në një përballje publike me Donald Trump, pas tensioneve të fundit të shkaktuara nga deklaratat e ndërsjella.
Gjatë një bisede me gazetarët në bordin e avionit, teksa udhëtonte drejt Angola, Papa sqaroi se komentet e tij për “tiranët” që shpenzojnë miliarda në luftëra nuk kishin si synim presidentin amerikan. Sipas tij, fjalimi ishte përgatitur dy javë më parë dhe konteksti është keqinterpretuar.
“U duk sikur po përpiqesha të debatoja sërish me presidentin, gjë që nuk është aspak në interesin tim,” u shpreh ai.
Tensionet u rritën pasi Donald Trump ndërmori një sulm verbal ndaj Papës, i cili ka qenë kritik i hapur i operacioneve ushtarake amerikano-izraelite në Iran. Nga ana e tij, Papa theksoi se është krijuar një narrativë e pasaktë rreth deklaratave të tij.
Në një fjalim të mbajtur në Kamerun, ai kritikoi ashpër liderët botërorë që, sipas tij, injorojnë faktin se miliarda dollarë shpenzohen për luftëra, ndërsa mungojnë fondet për shëndetësi, arsim dhe rindërtim.
“Mjeshtrit e luftës bëjnë sikur nuk e dinë se duhet vetëm një moment për të shkatërruar, por shpesh një jetë nuk mjafton për të rindërtuar,” u shpreh Papa, duke përsëritur thirrjen për më shumë përgjegjësi dhe fokus te paqja.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd