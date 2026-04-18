Java e 32-të e Superiores nis me surpriza: Vora ndal Vllaznia, Flamurtari triumfon ndaj Egnatia

Java e 32-të e Superiores ka nisur me rezultate surprizë, duke sjellë lëvizje të rëndësishme në renditje dhe duke rritur garën në javët e fundit të sezonit.
Kryesuesja Vllaznia nuk arriti të marrë më shumë se një barazim 0-0 në transfertë ndaj Vora. Ndeshja u karakterizua nga ritëm i lartë dhe raste të shumta për të dyja skuadrat, por pa konkretizim. Vendasit u shfaqën më kërkues në pjesën e parë dhe madje gjetën rrugën e rrjetës në minutën e 35-të me Felipe, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.
Në pjesën e dytë, edhe Vllaznia pa një gol të anuluar për të njëjtën arsye, ndërsa në minutën e 83-të, Çelikoviç iu afrua shumë golit të fitores, por goditja e tij u ndal nga traversa. Pas këtij barazimi, Vllaznia kryeson me 60 pikë, ndërsa Vora renditet në vendin e shtatë me 32 pikë.
Në takimin tjetër, Flamurtari arriti një fitore të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur 0-2 Egnatia. Vlonjatët kaluan në avantazh që në minutat e para pas një autogoli të Jaime, ndërsa situata për vendasit u komplikua në fund të pjesës së parë, kur Xhemajli u ndëshkua me karton të kuq.
Duke shfrytëzuar epërsinë numerike, Flamurtari vulosi fitoren në minutën e 53-të me golin e Ememe. Me këtë sukses, Flamurtari ngjitet në kuotën e 29 pikëve, duke mbetur në vendin e fundit, por duke mbajtur gjallë shpresat për mbijetesë. Nga ana tjetër, Egnatia mbetet në vendin e tretë me 54 pikë, duke humbur terren në garën për kreun.
