Selin i bën dhuratë gruas së Mirit nga shtëpia e BBV

Ndërsa finalja e madhe e “Big Brother VIP” po afron, dinamika brenda shtëpisë vijon të prodhojë surpriza dhe gjeste të papritura. Këtë herë në qendër të vëmendjes është Selin, e cila ka treguar një anë ndryshe të sajën, duke spikatur për bujari dhe diplomaci.
Gjatë një mundësie të ofruar nga një prej sponsorëve të spektaklit për të përzgjedhur veshje falas, Selin vendosi të mos mendojë vetëm për veten. Ajo zgjodhi të ndajë këtë privilegj me partneret e disa prej banorëve të tjerë, duke bërë dhurata edhe për familjarët e atyre që konsiderohen “rivalë” në lojë.
Fillimisht, ajo përzgjodhi veshje për partneren e Rogertit dhe për Brikenën, partneren e Mateos. Megjithatë, ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte një zgjedhje e tretë, krejtësisht e papritur: një dhuratë për partneren dhe vajzën e Mirit.
Ky veprim vjen në një kontekst të tensionuar mes Selin dhe Mirit, të cilët kanë pasur përplasjet më të forta gjatë këtij sezoni. Marrëdhënia e tyre është shoqëruar edhe me aludime për një afrim të mundshëm, si dhe me debatet rreth një situate të komentuar gjerësisht brenda dhe jashtë shtëpisë.
Gjesti i Selin është interpretuar nga shumë ndjekës si një shenjë pjekurie dhe përpjekje për të lënë pas konfliktet, në prag të finales së madhe. Tashmë mbetet për t’u parë se si do të pritet kjo surprizë nga familja e Mirit jashtë shtëpisë dhe nëse do të ndikojë në perceptimin publik për marrëdhënien mes tyre.
