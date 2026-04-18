Të shtëna me armë në një qendër tregtare në Kiev, humbin jetën pesë persona dhe plagosen dhjetë të tjerë

UKRAINA- Të shtëna me armë janë raportuar në Kiev, pas një sulmi të armatosur në rrethin Holoshivsky. Mediat shkruajnë se pesë persona vdiqën dhe rreth dhjetë u plagosën. Sulmi ndodhi në një qendër tregtare, brenda ambienteve të një supermarketi.
Autori hapi zjarr ndaj kalimtarëve, hyri në një supermarket dhe kërcënoi qytetarët. Prokurori i Përgjithshëm, Ruslan Kravchenko, tha se sulmuesi ishte një 58-vjeçar me origjinë nga Moska.
Mes të plagosurve është një fëmijë dhe një roje sigurie e dyqanit. Mediat lokale raportojnë se autori i vuri zjarrin banesës ku jetonte para sulmit.
⚡️In Kyiv, an unknown person is running with a machine gun on Demiivka. The sounds of shooting were also heard.
The police are looking for the attacker.
⚡️The terrorist set fire to the apartment he was living in, — local media say.
