Tragjike me tre viktima në Itali! Shqiptari vret me armë zjarri ish-bashkëshorten e tij dhe partnerin e saj dhe më pas veten (EMRAT)

ITALI- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali, ku një 59-vjeçar shqiptar ka varë me armë zjarri ish-bashkëshorten e tij dhe partnerin e saj të ri. Pas këtij veprimi ai ka kryer vetëvrasje, duke u hedhur nga kalaja e fshatit. Bëhet me dije se ai punonte se kopshtar në kalanën ku dhe ka kryer vetëvrasjen.
Autori i kësaj ngjarje është 59-vjeçari Astrit Koni, ndërsa ish-bashkëshortja e tij është Drita Koni, të dy me origjinë shqiptare. Ata jetonin në Itali prej më shumë se 20 vitesh. Pritet që mediat italiane të japin më shumë deaje rreth kësaj ngjarje të rëndë.
