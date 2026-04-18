Zjarr pranë tregut të fruta-perimeve në Durrës, një i moshuar përfundon në urgjencë

Durrës, 18 prill 2026 – Një vatër zjarri është shfaqur pranë tregut të fruta-perimeve në qytetin e Durrësit, duke shkaktuar panik te banorët dhe tregtarët e zonës.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se flakët kanë rënë në një hapësirë ku ishin grumbulluar kuti kartoni. Si pasojë, tymi i dendur ka përfshirë zonën përreth.
Forcat zjarrfikëse kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve brenda një kohe të shkurtër, duke shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Si pasojë e tymit, një i moshuar ka shfaqur probleme shëndetësore dhe është dërguar për ndihmë mjekësore në urgjencë.
Autoritetet po punojnë për të përcaktuar shkaqet e sakta të rënies së zjarrit.
