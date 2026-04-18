Aksident në aksin Kukës–Aeroport, disa persona të lënduar
Transmetuar më 18-04-2026, 17:27

Kukës, 18 prill 2026 – Një aksident rrugor është regjistruar gjatë minutave të fundit në segmentin Kukës–Aeroport, në zonën e njohur si rrethrrotullimi i Shtiqnit.

Sipas informacioneve paraprake, një automjet ka dalë nga rruga dhe është përmbysur, duke shkaktuar lëndimin e disa personave që ndodheshin në të.

Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policisë dhe forcat zjarrfikëse, të cilat kanë bërë të mundur nxjerrjen e të dëmtuarve nga mjeti dhe transportimin e tyre për ndihmë mjekësore.

Ende nuk dihet gjendja shëndetësore e të lënduarve, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

