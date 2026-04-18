Kina synon një konsum më të fortë dhe rritje të investimeve në Planin e 15-të Pesëvjeçar

Plani i ri i Kinës 2026–2030: Si synon të rrisë konsumimin dhe të ndryshojë ekonominë globale
Plani i 15-të Pesëvjeçar i Kinës (2026-2030) përshkruan qëllimin e rritjes së ndjeshme të konsumit familjar, duke vënë në dukje se potenciali i madh i tregut të brendshëm të vendit ende nuk është realizuar plotësisht, deklaroi në një konferencë për shtyp të premten Wang Changlin, nënkryetar i Komisionit Kombëtar të Zhvillimit dhe Reformës (NDRC), shkruan “CGTN”.
Informimi u përqendrua në strategjitë kryesore të zhvillimit ekonomik dhe social sipas Planit të 15-të Pesëvjeçar.
Sipas tij, Kina do të formulojë dhe zbatojë një plan të dedikuar për zgjerimin e konsumit për periudhën 2026-2030, duke synuar të sigurojë që banorët të kenë të ardhura të qëndrueshme për të shpenzuar, të ndihen mjaftueshëm të sigurt për të shpenzuar pa shqetësime dhe të gëzojnë një mjedis më të mirë konsumi që inkurajon shpenzimet.
Ai theksoi se kjo ka për qëllim të shfrytëzojë më mirë konsumin si një nxitës themelor të rritjes ekonomike.
Kjo vjen së bashku me investimet në asetet fikse që u rimëkëmbën në tremujorin e parë të vitit 2026, duke kaluar nga rënia në rritje, me një rritje prej 1.7%. Investimet në infrastrukturë, në veçanti, panë një rritje relativisht të shpejtë.
Në të ardhmen, Kina do të shfrytëzojë më tej investimet qeveritare për të stimuluar investimet private, tha Wang. Ai shtoi se autoritetet do të punojnë për të siguruar që 755 miliardë juanë (110.7 miliardë dollarë) në investime të buxhetit qendror dhe 1 trilion juanë në obligacione të thesarit special ultra-afatgjata të ndahen kryesisht deri në fund të qershorit. Po ashtu, sipas tij, do të bëhen gjithashtu përpjekje për të përmirësuar mekanizmat afatgjatë për pjesëmarrjen e sektorit privat në projekte të mëdha, me fokus në sektorët me rritje të lartë si ekonomia digjitale, inteligjenca artificiale dhe hapësira ajrore komerciale.
Në sektorin e energjisë, Plani i 15-të Pesëvjeçar përshkruan një veprim 10-vjeçar dyfishimi për energjinë jofosile.
Gjatë kësaj periudhe, furnizimi me energji jofosile pritet të rritet ndjeshëm deri në vitin 2030 krahasuar me vitin 2025 dhe të dyfishohet deri në vitin 2035, tha nënkryetari i NDRC-së.
“Kina do të koordinojë zhvillimin ekonomik dhe social me objektivat e saj për arritjen e kulmit të karbonit dhe do të përshpejtojë zhvillimin e një sistemi të ri energjetik”,- shtoi ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd