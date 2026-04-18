Plagosja me armë zjarri në një lokal në Tiranë, identifikohet i dyshuari, por është zhdukur

Tiranë, 18 prill 2026 – Policia e Tiranës ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin e dyshuar të plagosjes me armë zjarri të ndodhur një ditë më parë në një lokal në kryeqytet.
Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ka ndodhur në rrugën “Imer Ndregjoni”, ku mbeti i plagosur shtetasi Ilirjan Dosti, 56 vjeç. Si autor i dyshuar është identifikuar një 53-vjeçar me inicialet A.D., i cili aktualisht është shpallur në kërkim.
Strukturat e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 4, vijojnë punën për kapjen e tij dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Burime paraprake bëjnë me dije se autori dhe i plagosuri janë komshinj, ndërsa konflikti mes tyre dyshohet të ketë nisur për motive të dobëta. Sipas të njëjtave burime, 53-vjeçari dyshohet se ka qenë nën efektin e alkoolit në momentin e ngjarjes, çka mund të ketë ndikuar në përshkallëzimin e konfliktit që përfundoi me përdorimin e armës së zjarrit.
Policia nuk ka dhënë ende detaje mbi gjendjen shëndetësore të të plagosurit, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rastit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
