Berisha tregon arsyet pse Spiropali u shpall ‘armike’ nga Rama?

Tiranë, 18 prill 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar zhvillimet e fundit politike, duke pretenduar se brenda Partisë Socialiste ekzistojnë përplasje të brendshme mes figurave të larta.
Në një deklaratë për mediat, Berisha u ndal te raporti mes kryeministrit Edi Rama dhe ish-ministres Elisa Spiropali, për të cilët tha se kanë pasur përplasje për arsye të ndryshme.
Sipas tij, një nga arsyet kryesore lidhet me atë që ai e cilësoi si “mosmbrojtje” nga ana e Spiropalit të veprimeve të qeverisë, duke përmendur edhe zëvendëskryeministren Belinda Balluku.
“Janë gjithçka në partinë e krimit bazohet në krim. Marrëdhënie krimi janë marrëdhëniet e tyre. Elisa u shpall armike për dy arsye madhore. Së pari nuk mbrojti vjedhjet e Ramës dhe Ballukut. Së dyti ajo firmosi Bordin e Paqes që Rama nuk e firmosi dot”, u shpreh Berisha.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur në skenën politike janë shtuar komentet për dinamika të brendshme në Partinë Socialiste, ndërsa deri më tani nuk ka pasur reagim zyrtar nga përfaqësues të kësaj force politike lidhur me pretendimet e ngritura.
