Omerta e Elisës dhe Magyar-izimi i saj | Koment nga Basir Çollaku

Spiropali e nisi me Mjaft, G99, Rilindje dhe tani kupton se duhet të kthehen në socialistë. Lufta ka filluar. Tërbimi nuk kursen askënd. Ish-kryetarja e Parlamentit, ish ministre e jashtme, Elisa Spiropali, ka nisur të flasë duke shfaqur presionin dhe kanosjen ndaj asaj çfarë po përpiqet të nxjerrë nga brenda kalbësisë vrasëse të mazhorancës.
Rama po mban fjalën e thënë në mbledhje grupi.
Po më dolët kundër do ju sakatoj.
Ndaj saj e njerëzve të saj tashmë jo politukë ka nisur bastisja si për çdo kundërshtar të Ramës. Mesazhi është Omerta. Mos fol. Rri urtë. Ose..Dhe vijnë ndëshkimet.
Një lloj përballje ndaj Ramës ish vartësja e tij po piqet të gatuajë një magyarizim në Rilindje për të prodhuar një fraksion të pagangrenizuar të PS. Vështirë nëse forma dështon në përmbajtje.
Ndonëse ka edhe emra të tjerë si Ditmir Bushati, Erion Braçe, Arben Malaj, Ermelinda Meksi, ndoshta Xhafa dhe Ruçi. Ndonëse ende duket se janë pak anemikë.
Për ta bërë Ramën të rrëshkasë ata duhet të flasin fort, troç publikisht.
Mund dhe duhet të thonë
Rama është i inkriminuar
I korruptuar
Zgjedhjet janë dhunuar, votat janë blerë dhe ne kemi pjesë të përgjegjësisë
Ekonomia është inkriminuar
Krimi është politizuar
Tenderat merrren me porosi nga lart nga trafikantë droge
Investimet strategjike merren nga narkobiznese
Linda Rama është pjesë e vendimeve në parti qeveri dhe ekonomi
Në.PS nuk bëhen zgjedhje
Nuk ka demokraci të brendshme
Punët nuk zgjidhen vetëm me telefonin e Taulantit
Belinda Balluku duhet të jetë me imunitet të hequr e të përballet me drejtësinë
Ndërkombëtarët e duan një magyarizim në PS. Madje ngjan se nuk janë dorëjashtë.
Përplasja do të thellohet dhe ashpërsohet.
Furtuna ka artikujt:
Të pakënaqurit e larguar
Të burgosurit e revoltuar
Të shiturit e dëshpëruar
Të padëmshmit e harruar
Të promovuarit e inkriminuar
Kundërshtarë të shpërblyer
SPAK i kursyer
Drejtësi e shqyer
Dallga ka nisur të rritet. Ramës nuk i mjaftojnë të gjitha pushtetet për të shtypur kryengritësit e shtuar politikë të partisë së tij. Brukselin, Berlinin dhe Uashingtonin nuk i ka me vete. Nuk i ka pro. Thjesht janë kundër tij..
