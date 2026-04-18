Banorët e kompleksit ‘Arlis’ dorëzojnë peticion me 15 kërkesa pas zjarrit në Tiranë

Tiranë, 18 prill 2026 – Banorët e prekur nga zjarri në kompleksin “Arlis”, në zonën e Farmacisë 10, kanë paraqitur një peticion me një sërë kërkesash urgjente drejtuar institucioneve përgjegjëse dhe kompanisë ndërtuese.
Peticioni përfshin masa konkrete që lidhen me sigurinë, transparencën dhe dëmshpërblimin e dëmeve të shkaktuara, ndërsa banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për të shmangur rreziqe të ngjashme në të ardhmen.
Ndër kërkesat kryesore janë:
Kryerja e një ekspertize të pavarur dhe të detajuar teknike për sigurinë e materialeve termoizoluese të fasadës; Zëvendësimi i materialeve të rrezikshme me materiale të certifikuara dhe rezistente ndaj zjarrit sipas standardeve europiane; Realizimi i një auditi të plotë të sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit, përfshirë alarmet, pajisjet fikëse dhe rrugët e evakuimit; Transparencë nga kompania ndërtuese mbi materialet e përdorura dhe procesin e kontrollit të cilësisë; Përcaktimi i përgjegjësive ligjore në rast shkeljesh të standardeve të sigurisë; Zhdëmtimi i plotë i banorëve dhe bizneseve të dëmtuara; Formalizimi i kontratave të porosisë pranë noterit; Rikthimi i apartamenteve në gjendjen e mëparshme, sipas kontratave; Sigurimi i strehimit të përkohshëm dhe mbulimi i qirasë për banorët e prekur; Pajisja e kompleksit me hidrantë dhe sisteme funksionale të fikjes së zjarrit; Zbatimi i standardeve europiane për të gjitha instalimet, përfshirë energjinë elektrike, ujin, gazin dhe ashensorët; Pajisja e instalimeve me certifikata sigurie dhe garanci përkatëse; Hartimi i një projektligji që parashikon kontroll të detyrueshëm të instalimeve çdo 20 vjet; Vendosja e pajisjeve mbrojtëse elektrike në çdo banesë; Matja dhe garantimi i tokëzimit në instalimet elektrike.
Banorët theksojnë se këto masa janë thelbësore për rikthimin e sigurisë në kompleks dhe për mbrojtjen e jetës dhe pronës së tyre. Ata kërkojnë reagim të shpejtë nga autoritetet dhe garanci se situata të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen.
