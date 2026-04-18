Irani njofton mbylljen e Ngushticës Hormuzit pas bllokadës së SHBA

Irani ka bërë të ditur se ka rivendosur “kontrollin e rreptë” në Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare për tregtinë globale të naftës dhe gazit.
Sipas deklaratës së autoriteteve iraniane, vendimi vjen në përgjigje të asaj që Teherani e cilëson si bllokadë të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj porteve iraniane, duke përshkallëzuar më tej tensionet mes dy vendeve.
Komanda e forcave të armatosura iraniane, Khatam al-Anbiya, deklaroi se më herët ishte lejuar kalimi i kufizuar i disa cisternave dhe anijeve tregtare, por sipas saj, kjo marrëveshje është shkelur.
Në reagimin zyrtar, Irani akuzon SHBA-në për veprime që i cilëson si “akte piraterie” dhe thekson se për këtë arsye kontrolli mbi ngushticën është rikthyer në nivel të plotë.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më strategjike në botë për transportin e hidrokarbureve, dhe çdo zhvillim në këtë zonë ka ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet globale të energjisë.
