Mateo flet për planet nëse fiton 100 mijë euro në BBV

Finalja e Big Brother VIP Albania po afron, ndërsa diskutimet për çmimin e madh prej 100 mijë eurosh vijojnë të jenë në fokus të publikut.
Finalisti Mateo Borri ka zbuluar në një intervistë për “Big Brother Radio” planet e tij në rast fitoreje, duke treguar se ka menduar disa hapa konkretë për përdorimin e çmimit.
Ai u shpreh se fillimisht do të shlyente një kredi, më pas do të investonte në blerjen e një banese dhe më tej do të synonte hapjen e një biznesi personal. Sipas tij, shuma e çmimit përbën një nisje, por jo një zgjidhje përfundimtare për ambiciet e tij.
Mateo theksoi gjithashtu se synimi i tij nuk lidhet vetëm me aspektin financiar, por edhe me vlerësimin e publikut, të cilin e konsideron një fitore më të madhe se vetë çmimi.
Deklaratat e tij kanë marrë vëmendje nga ndjekësit e spektaklit, duke reflektuar plane afatgjata përtej garës televizive.
