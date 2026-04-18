Rama: Banorët e pallatit të dëmtuar nga zjarri do të përfitojnë bonus qiraje deri në rikonstruksion

Banorët e prekur nga zjarri që përfshiu një pallat pranë Farmacia nr. 10 në Tiranë do të mbështeten me bonus qiraje deri në rikthimin në banesat e tyre, të cilat pritet të riparohen plotësisht.
Kryeministri Edi Rama deklaroi se procesi i rikonstruksionit do të realizohet nga ndërtuesi i objektit, ndërsa shteti do të garantojë mbështetje për familjet e prekura gjatë kësaj periudhe.
“Banorët e prekur nga zjarri do të mbështeten me bonuse qiraje, deri në rikthimin e tyre në pallatin e riparuar 100%,” u shpreh Rama në një reagim publik.
Sipas autoriteteve, bonusi i qirasë pritet të jepet për një periudhë nga 6 muaj deri në 1 vit, në varësi të ecurisë së punimeve dhe kushteve të akomodimit të familjeve të prekura.
Ndërkohë, janë duke u përgatitur ndryshimet ligjore për miratimin e skemës së mbështetjes në Këshilli Bashkiak i Tiranës brenda një muaji.
Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu ka theksuar se paralelisht po vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë e mundshme, ndërsa një grup ekspertësh po vlerëson masat parandaluese për raste të ngjashme në të ardhmen.
Sipas të dhënave paraprake, nga zjarri u dëmtuan plotësisht rreth 30 apartamente, ndërsa 8 persona u dërguan në spital për shkak të asfiksisë.
Ndërtuesi i objektit ka deklaruar se nuk mban përgjegjësi ligjore për ngjarjen, por ka marrë përsipër rikonstruksionin e plotë të pallatit. Autoritetet kanë konfirmuar më herët se, sipas vlerësimeve paraprake, zjarri nuk lidhet me cilësinë e ndërtimit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd