Hetimet për vdekjen e Mirtos marrin kthesë të re, një pjesë e filmimeve të hotelit ishin fshirë, janë përfshirë njerëz të tjerë

Hetimi i vdekjes së 19-vjeçares Myrto në Argostoli të Kefalonisë po merr një kthesë të re, ndërsa zhvillimet shtohen dhe pikëpyetjet rriten.
Pala e familjes këmbëngul se kuadri i përgjegjësive nuk është ende i plotë, duke lënë të hapur mundësinë e përfshirjes edhe të personave të tjerë, gjë që mund të çojë në zgjerimin e akuzave.
Avokati i familjes së Myrtos: “Çështja do të zgjerohet”
Avokati Panagis Drakulogonas, duke folur për ANT1, u shpreh pozitivisht për mundësinë e përfshirjes së personave të tjerë, duke theksuar se hetimet kanë ende rrugë për të bërë.
Siç deklaroi: “Procesi hetimor do të vazhdojë, sipas përvojës sonë, për disa javë, madje edhe muaj të tërë… Vlerësimi dhe bindja jonë është se ‘po’, do të ketë zgjerim të akuzave”.
Ai sqaroi se qëndrimet e familjes bazohen në provat e deritanishme, duke respektuar plotësisht fshehtësinë e hetimit paraprak:
“Kjo është bindja dhe vlerësimi ynë bazuar në elementët aktualë dhe në ato që mund të themi, pasi kemi respektuar plotësisht konfidencialitetin e procedurës”.
Me tone të forta, avokati theksoi se të dhënat ekzistuese çojnë në përfundime të qarta:
“Nuk duhet të jesh as ndonjë… i çmendur apo hetues shumë i zgjuar për ta kuptuar këtë. Ju vetë përmendët disa fakte më herët” dhe shtoi:
“Është e qartë. Që në fillim kemi thënë se duam të dalë e vërteta në dritë”.
Ai këmbënguli se hetimi nuk duhet të kufizohet vetëm në orët e fundit para vdekjes së 19-vjeçares, por duhet të shtrihet më gjerë në kohë:
“Të dalë e vërteta dhe të shohim çfarë ndodhi realisht, jo vetëm në dy orët e fundit, por edhe në 6 apo 8 orët e mëparshme. Ndoshta duhet të hetohet edhe çfarë ka ndodhur një javë apo 15 ditë më parë. Kur të dalë e vërteta… jemi të bindur se do të vendoset drejtësia”.
Duke iu referuar hetimeve, ai ngriti një çështje kyçe:
“Duhet të hetohet si është e mundur që një vajzë, që sipas familjes nuk kishte përdorur kurrë substanca, të vendoste papritur të shkonte në një hotel dhe të kërkonte droga. Dhe tre orë më pas të gjendej e vdekur në sheshin e Argostolit… Hetimi do të zgjasë disa muaj”.
Babai i Myrtos: “Sot kam edhe dasmën edhe varrimin e vajzës sime”
Duke folur për MEGA, babai i 19-vjeçares tha se po përjeton ditën më të vështirë të jetës dhe foli për mundësinë e ekzistencës së një rrjeti të organizuar në ishull.
“Është dita më e vështirë e jetës sime. Uroj që askujt të mos i ndodhë kjo. Vajzën time e kisha rritur me parime, e kisha edukuar. Nuk mund ta besoj”.
Ai shtoi:
“Flisja me të çdo mbrëmje dhe i thoja të kishte kujdes… sikur ta kisha parandjerë. Vajza ime u përfshi në këtë, megjithëse e njihja karakterin dhe shoqërinë e saj. Nuk e mendoja se ekzistonte një kriminalitet i tillë i organizuar në Kefaloni”.
Babai shtoi se beson që vajza e tij është përdorur dhe është futur në një situatë të rrezikshme:
“Besoj se ishte një kurth dhe se kishte marrë kërcënime”.
Ndërsa nëna u shpreh:
“Dua të di pse ndodhi kjo me vajzën time. Pse nuk e çuan në spital menjëherë? U humb shumë kohë… Sot kam edhe dasmën edhe varrimin e vajzës sime”.
Sipas babait, vajza mund të jetë përdorur si mjet për transaksione financiare dhe të jetë mashtruar.
66-vjeçari dhe kundërthëniet Në këtë çështje del edhe një person i katërt kyç
Një 66-vjeçar në pension, ish-këshilltar biznesi nga Preveza, i cili është paraqitur vetë në polici.
Ai deklaroi se e kishte njohur Myrton nëpërmjet 23-vjeçarit dhe komunikonin në WhatsApp.
“Vajza ishte në gjendje të rënduar psikologjike dhe më tha se kishte ikur nga shtëpia dhe do të flinte në stola”, deklaroi ai.
Ai i dërgoi 220 euro për të qëndruar në hotel, duke paraqitur edhe provën e pagesës.
Megjithatë, deklarimet e tij bien ndesh me versionin e 23-vjeçarit, i cili nuk përmendi ndihmën financiare dhe dha një version të ndryshëm të ngjarjeve.
Sipas të dhënave, Myrto ishte gjallë deri rreth orës 04:00, kur u regjistrua videothirrja e fundit me 66-vjeçarin.
Ai deklaroi se telefonata u ndërpre papritur kur dikush hyri në dhomë dhe se fjala e fundit që dëgjoi ishte një emër mashkulli që nuk përputhet me të akuzuarit.
Pak më vonë, 23-vjeçari e kontaktoi dhe i tha se vajza ishte dërguar në spital, duke kërkuar këshilla për telefonin e saj.
Bisedat mes tyre
Dialogu i publikuar:
66-vjeçari: “T’i dërgova paratë. Gjej hotel, merr diçka për t’u qetësuar. Nëse do, më telefono”. Myrto: “Po”.
Në 00:10 ajo pagoi hotelin dhe në 00:27 hyri me 23-vjeçarin.
Më vonë:
66-vjeçari: “Uroj të flesh mirë”. Myrto: “S’kam fjetur ende. Je zgjuar?” 66-vjeçari: “Po”.
Videothirrja e fundit dhe emri misterioz Kontakt i fundit ishte në 04:02.
“Papritur u ndërpre kur hynë persona në dhomë. Dëgjova një emër mashkulli”, deklaroi 66-vjeçari.
Emri nuk përputhet me të akuzuarit, duke ngritur dyshime për përfshirje të një personi tjetër.
Telefonatat pas incidentit Në 05:04, 23-vjeçari e kontaktoi dhe tha se vajza ishte në spital.
Në 05:34 tha se kishte frikë të shkonte në spital për shkak të policisë.
Në 06:09 informoi se kishte lënë telefonin e saj në një kafene.
Më vonë, ai njoftoi se “Myrto kishte vdekur”.
Me kundërthënie në deklarime 23-vjeçari deklaroi se ishin në shesh duke kërkuar një Airbnb dhe nuk përmendi asnjë ndihmë financiare apo kontakt me 66-vjeçarin.
Kjo ngre pikëpyetje për besueshmërinë e deklarimeve të tij.
Video e munguar dhe pyetje të reja
Autoritetet konstatuan mungesën e një pjese të rëndësishme të videos nga kamera e hotelit, që mbulon zonën ku dyshohet se u la 19-vjeçarja.
Po kërkohet material edhe nga bizneset përreth për të plotësuar boshllëqet.
Paraburgim për tre të dyshuarit
Më 17 prill, pas dëshmive, tre të rinjtë u lanë në paraburgim: 23-vjeçari, një 26-vjeçar ish-peshëngritës dhe një 22-vjeçar me shtetësi shqiptare.
Ata akuzohen për vrasje me dashje përmes mosveprimit.
Deklarimet e të akuzuarve 26-vjeçari pranoi se kishte siguruar substancat dhe se përdorimi i dytë ndodhi rreth orës 04:00, kur vajza shfaqi probleme shëndetësore.
Ai tha se mendoi se bëhej fjalë për krizë epileptike dhe u përpoq ta ndihmonte.
Gjithashtu pranoi se kishte gënjyer fillimisht për praninë e tij dhe mohoi braktisjen.
Për të riun shqiptar, ai deklaroi se ishte njoftuar dhe kishte ardhur rastësisht në dhomën ngjitur.
