‘Pendohen’ britanikët! Pas 10 vite ‘Brexit’ duan të rikthehen në BE

Mbështetja për një rikthim të plotë të Bashkimi Evropian nga Mbretëria e Bashkuar po shënon rritje, 10 vjet pas referendumit historik të Brexit-it të vitit 2016.
Sipas një studimi të publikuar nga organizata Best for Britain dhe të cituar nga media britanike The Guardian, më shumë se gjysma e votuesve (53%) mbështesin rikthimin e plotë të vendit në BE, përfshirë ri-anëtarësimin në tregun e përbashkët dhe institucionet europiane.
Studimi tregon ndarje të theksuar politike në qëndrime: mbështetja për rikthim në BE arrin në 83% te votuesit e Partia Laburiste e Mbretërisë së Bashkuar, 84% te Liberal Demokratët dhe 82% te të Gjelbrit. Ndërkohë, në radhët e votuesve konservatorë dhe të Reform UK, mbështetja bie ndjeshëm në 39% dhe 18%.
Ekspertët paralajmërojnë se qasja e moderuar e laburistëve ndaj çështjes së BE-së mund të ndikojë në mbështetjen e tyre në zona tradicionale elektorale, të njohura si “red wall”, ku Brexit kishte fituar më parë përkrahje të fortë.
Referendumi i mbajtur në qershor 2016 rezultoi me 52% të votuesve në favor të largimit nga BE dhe 48% kundër. Vendimi çoi në procesin e daljes së Britanisë nga blloku europian, i cili u finalizua pas një periudhe tranzicioni disa vjeçare, duke e bërë Mbretërinë e Bashkuar vendin e parë që u largua nga Bashkimi Evropian që prej anëtarësimit të tij në vitin 1973.
