Sonte nata finale e BBVIP Albania: Ja kush është fituesi potencial i këtij sezoni

Finalja nuk shihet më si një betejë e thjeshtë personazhesh, por si përplasje mes katër narrativave të ndërtuara gjatë gjithë sezonit: stabiliteti i Mateos, emocionaliteti i Mirin, polarizimi i Rogert dhe strategjia e Selin
Mateo është paraqitur si më i qëndrueshmi, një lojtar i qetë dhe i kontrolluar, i cili megjithatë nuk i është shmangur debateve kur ka qenë e nevojshme, duke ruajtur një imazh të balancuar pa dalë nga karakteri i tij.
Miri konsiderohet si më i godituri emocionalisht i sezonit, një lojtar që ka kaluar nëpër situata të forta dhe ka qenë vazhdimisht i përfshirë në dinamika duke e bërë një figurë shumë të diskutuar gjatë gjithë rrugëtimit të tij.
Rogerti, nga ana tjetër, është perceptuar si më brutal në lojë, me një qasje të drejtpërdrejtë dhe shpesh konfliktuale, që e ka mbajtur në qendër të debateve dhe e ka bërë një nga figurat më polarizuese të këtij edicioni.
Selin është cilësuar shpesh gjatë sezonit si një lojtare dinake dhe e artikuluar, me aftësi të mira komunikimi dhe kontrolli në situata të vështira.
Ajo ka ruajtur një profil strategjik, duke u përpjekur të qëndrojë e balancuar mes konflikteve dhe aleancave brenda shtëpisë.
Në formatet Big Brother në nivel ndërkombëtar, fituesit zakonisht ndahen në disa tipologji kryesore:
Heroi emocional, që fiton përmes historisë personale dhe empatisë së publikut
Figura polarizuese, që ndan opinionin por mobilizon vota të forta
Strategu i artikuluar, që kontrollon lojën përmes komunikimit dhe inteligjencës sociale
Lojtari i qëndrueshëm, që mbijeton gjatë pa u ekspozuar në ekstrem
Në shumicën e rasteve, fituesi final është ai që arrin të krijojë lidhjen më të fortë emocionale ose dominimin narrativ në publik, pavarësisht nëse është i dashur apo i kritikuar.
Në këtë finale, gara nuk përcaktohet vetëm nga loja brenda shtëpisë, por nga mënyra si secili banor është perceptuar jashtë saj.
Në analizën e finales, është e rëndësishme të ndahet qartë audienca e rrjeteve sociale nga votuesi real i Big Brother VIP.
Shpesh, perceptimi në TikTok, Instagram apo Facebook krijon idenë e një “favoriti absolut”, por në praktikë, vota vjen nga një publik më i gjerë dhe më pak i zhurmshëm: njerëz që ndjekin spektaklin në televizion, votojnë në mënyrë të moderuar dhe nuk janë domosdoshmërisht aktivë në debate online.
Ky votues real shpesh anon drejt stabilitetit, respektit dhe simpatisë së qetë, jo domosdoshmërisht drejt figurave më konfliktuale ose më virale në rrjete. Kjo do të thotë se kandidatët që duken më “të zhurmshëm” online nuk janë gjithmonë ata që mbledhin shumicën e votave në fund.
Në shumë raste, vendimtar bëhet publiku i heshtur që nuk komenton, por voton në mënyrë të qëndrueshme dhe emocionale në momentin final.
Perceptimi publik është aktualisht në dilemë mes Selin dhe Mirit. Shumë thonë se Miri do të jetë fituesi i këtij edicioni.
Kurse të tjerë thonë se nën trysninë që fituesi të jetë një femër, Selin mund të shpallet si fituesja e Big Brother VIP Albania 5.
Mbetet të shohim në orët e para të së dielës kur pritet të mbyllet finalja e këtij sezoni që zgjati gati 120 ditë.
