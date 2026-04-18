Irani vë në lojë Trampin: Ngushtica e Iranit nuk hapet dhe nuk qeveriset me rrjete sociale

Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad-Baqer Qalibaf, ka kundërshtuar deklaratat e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, lidhur me Ngushticën e Hormuzit dhe rregullat e vendosura nga Republika Islamike për tranzitin në këtë rrugë ujore strategjike.
Në një postim në platformën X, Qalibaf u shpreh se “Presidenti amerikan bëri shtatë pretendime brenda një ore, të cilat janë të gjitha të pasakta”, duke i cilësuar deklaratat e tij si të pavërteta.
Më herët, Trump kishte shkruar në platformën e tij Truth Social se Irani kishte “rënë dakord të mos e mbyllte më kurrë Ngushticën e Hormuzit”. Ai gjithashtu kishte deklaruar se “bllokada detare e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojë të jetë në fuqi dhe me efekt të plotë për Iranin, deri në momentin kur marrëveshja me Iranin të jetë plotësisht e përfunduar”. Trump kishte shtuar se negociatat për armëpushim “duhet të përparojnë shpejt, pasi shumica e pikave janë negociuar tashmë”.
Nga ana tjetër, Qalibaf theksoi se “nëse bllokada vazhdon, Ngushtica e Hormuzit nuk do të mbetet e hapur”. Ai shtoi se kalimi nëpër këtë ngushticë do të bëhet në bazë të një “rruge të përcaktuar” dhe me “autorizimin e Iranit”.
Ai gjithashtu deklaroi se statusi i hapjes ose mbylljes së ngushticës, si dhe rregullat që e rregullojnë atë, do të përcaktohen nga zhvillimet në terren dhe jo nga deklaratat publike apo rrjetet sociale.
Sipas deklarimeve iraniane, ngushtica u mbyll për kundërshtarët dhe aleatët e tyre pas fillimit të një serie sulmesh nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më 8 shkurt.
Më 7 prill, Trump njoftoi një ndërprerje dyjavore të sulmeve, ndërsa mbyllja e ngushticës kishte ndikuar në tregjet globale të energjisë, duke shkaktuar luhatje të forta dhe rritje të çmimeve të karburanteve.
Sipas burimeve iraniane, gjatë kësaj periudhe janë kryer disa sulme hakmarrëse ndaj objektivave amerikane dhe izraelite në rajon.
Qalibaf u shpreh gjithashtu se përdorimi i informacionit të pasaktë nuk ka sjellë përfitime për SHBA-në gjatë përshkallëzimit të situatës, duke iu referuar deklaratave për dëmtimin e infrastrukturës mbrojtëse iraniane.
Ai shtoi se një qasje e tillë nuk pritet të ndikojë pozitivisht as në procesin e negociatave.
“Lufta e informacionit dhe ndikimi mbi opinionin publik janë pjesë e konfliktit, por sipas tij, opinioni publik iranian nuk do të ndikohet nga këto qasje. Për informacion mbi negociatat, ai sugjeroi t’i referohet deklaratave zyrtare të Ministrisë së Jashtme,” thuhet në reagimin e tij.
Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, konfirmoi se vendi vazhdon të mbështetet në një propozim prej 10 pikash, i paraqitur para deklaratave të Trump më 7 prill.
Sipas tij, ky propozim përfshin kërkesa si përfundimi i çdo veprimi agresiv ndaj Iranit, heqja e sanksioneve dhe kompensimi për dëmet e shkaktuara, si pjesë e kushteve për vijimin e negociatave.
