Erdogan: Izraeli është pengesa më e madhe për paqen në Lindjen e Mesme

Presidenti turk e quajti Izraelin, pengesën më të madhe për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon.
Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan e konsideroi regjimin izraelit pengesën më të madhe për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Azinë Perëndimore.
Erdogan deklaroi se muajt e fundit, bota ka dëshmuar vrasjen e mijëra njerëzve në Palestinë dhe Liban si rezultat i sulmeve izraelite, si dhe zhvendosjen e më shumë se një milion libanezëve nga shtëpitë e tyre.
Duke folur në hapjen e Forumit të Diplomacisë në Antalia, Erdogan theksoi se ky fakt tregon dështimin ndërkombëtar për të ndaluar veprimet agresive.
Gjatë takimit të tij me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif dhe emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani në margjinat e Forumit të Diplomacisë në Antalia të premten, Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë dhe do të intensifikojë përpjekjet për të ruajtur armëpushimin dhe për të siguruar paqe të qëndrueshme, sipas Drejtorisë së Komunikimit të Turqisë.
Erdogan paralajmëroi se bota po përballet me një krizë të thellë pushteti dhe drejtimi, duke kërkuar angazhim të përtërirë ndaj diplomacisë, dialogut dhe bashkëpunimit të bazuar në rregulla, ndërsa tensionet globale rriten.
Për të kuptuar shkallën e kësaj krize, mjafton të shohim Gazën pas 7 tetorit 2023. Gjatë dy viteve e gjysmë të fundit, 73,000 palestinezë kanë humbur jetën në sulmet izraelite, ndërsa numri i të plagosurve tejkalon 172,000. "Numri i fëmijëve të shkëputur nga jeta ndërsa ishin ende në foshnjëri ka tejkaluar 21,000, dhe numri i jetimëve ka tejkaluar 58,000. Pavarësisht armëpushimit, 754 palestinezë u martirizuan dhe 2,100 u plagosën", tha Presidenti Erdoğan.
"Së pari, duhet ta pranojmë këtë: Nuk mjafton ta shohim atë që po ndodh në Gaza thjesht si një tragjedi humanitare. Gjenocidi në Gaza na ka treguar shumë qartë se çfarë lejon sistemi aktual, ndaj çfarë mbyll sytë dhe kë mbron", nënvizoi Presidenti Erdoan.
Ndërkohë, rrjeti i lajmeve Al Jazeera shkroi në një raport se Irani është pengesa kryesore për realizimin e projektit të ashtuquajtur "Izraeli i Madh" në Azinë Perëndimore.
Sipas raportit, disfata e Izraelit kundër Iranit gjatë më shumë se 40 ditëve luftë është një pengesë e madhe për planet hegjemonike të regjimit sionist.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd