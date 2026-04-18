Ulet çmimi i naftës dhe benzinës nga dita e sotme

Bordi i Transparencës në mbledhjen e sotme, e shtunë 18 Prill 2026, në mbledhjen e radhës vendosi:
Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 197 lekë/litri.
Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 172 lekë/litri.
Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 18 ora 10.30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
Deri aktualisht nafta po shitet me 210 lekë dhe benzina me 176 lekë. /noa.al
