Konferenca në Paris për Ngushticën e Hormuzit: Liderët evropianë kërkojnë hapje të menjëhershme dhe të pakushtëzuar

Një konferencë ndërkombëtare e zhvilluar në Paris solli në një deklaratë të përbashkët liderët kryesorë evropianë, të cilët kërkuan hapjen e menjëhershme, të plotë dhe të pakushtëzuar të Ngushtica e Hormuzit, në funksion të garantimit të lundrimit të lirë dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare detare.
Në konferencë u paraqitën së bashku presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri britanik Keir Starmer, kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe kancelari gjerman Friedrich Merz, duke synuar të dërgojnë një sinjal të qartë të unitetit evropian përballë tensioneve në rajon.
Macron përshëndeti njoftimin e Irani për hapjen e përkohshme të ngushticës gjatë armëpushimit, por theksoi se kjo masë nuk është e mjaftueshme. Ai kërkoi një angazhim të qëndrueshëm për garantimin e lëvizjes së lirë detare, duke iu drejtuar si Iranit, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara.
Sipas tij, ky qëndrim reflekton një konsensus më të gjerë ndërkombëtar, me rreth 50 shtete dhe organizata që morën pjesë në konsultime përmes videokonferencës, përfshirë aktorë si Kina, India dhe Australia. Palët e përfshira drejtpërdrejt në konflikt – SHBA, Izraeli dhe Irani – nuk ishin të pranishme.
Liderët njoftuan gjithashtu synimin për krijimin e një misioni shumëkombësh për sigurinë në Ngushticën e Hormuzit. Kryeministri britanik Starmer theksoi se operacioni do të ketë karakter “rreptësisht paqësor dhe mbrojtës”, me fokus në garantimin e lundrimit tregtar dhe pastrimin e minave detare.
Nga ana e tij, Merz shprehu gatishmërinë e Gjermania për të marrë pjesë në këtë mision, duke përfshirë operacione të vëzhgimit detar dhe pastrimit të minave. Megjithatë, ai theksoi se çdo angazhim do të kushtëzohet nga përfundimi i luftimeve dhe sigurimi i një mandati ndërkombëtar.
