Trump: Do publikoj dokumentet për UFO, do e shihni janë reale apo jo?

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se administrata e tij ka identifikuar dokumente “interesante” gjatë një shqyrtimi të të dhënave qeveritare mbi objektet fluturuese të paidentifikuara (UFO), duke njoftuar se publikimet e para do të bëhen së shpejti.
Gjatë një eventi të organizuar nga Turning Point USA në Phoenix, Trump u shpreh se këto materiale do t’i mundësojnë publikut të vlerësojë vetë nëse fenomenet e raportuara kanë bazë reale.
“Në shqyrtimin e dokumenteve kemi gjetur materiale shumë interesante. Publikimet e para do të fillojnë shumë shpejt, në mënyrë që qytetarët të shohin vetë nëse këto fenomene janë reale,” tha ai.
Në muajin shkurt, Trump urdhëroi agjencitë federale të fillojnë procesin e deklasifikimit të të dhënave që lidhen me UFO-t dhe mundësinë e jetës jashtëtokësore, duke theksuar interesin e lartë publik për këtë çështje.
Ky vendim erdhi pas kritikave të tij ndaj ish-presidentit Barack Obama, lidhur me komentet e këtij të fundit në një podcast mbi ekzistencën e mundshme të jetës jashtëtokësore dhe menaxhimin e informacionit të klasifikuar.
