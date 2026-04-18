Video
Shpërthim i fuqishëm në një nënkalim në Gjermani
Transmetuar më 18-04-2026, 08:15

GJERMANI- Një alarm u dha në Gjermani pas një shpërthimi që ndodhi në orët e para të së shtunës në një nënkalim në qytetin Völklingen në Gjermani. Shpërthimi i fuqishëm i mori jetën një personi, ndërsa katër burra të tjerë u plagosën rëndë, disa prej të cilëve janë shtruar në spital në gjendje kritike.

Shkaqet e shpërthimit mbeten të panjohura, ndërsa autoritetet gjermane nuk e kanë përjashtuar mundësinë e një akti kriminal. Një zëdhënës i policisë tha se nuk kishte më rrezik për sigurinë publike. Völklingen është një qytet me rreth 40,000 banorë, afër kufirit me Francën

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

