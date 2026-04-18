Gerta Gixhari: Mbështetja ndaj Mirit më ka kushtuar, shumë miq më kanë bërë bllok

Ish-banorja dhe figura publike, Gerta Gixhari, ka reaguar publikisht duke shprehur mbështetjen e saj ndaj Mirit, një prej personazheve më të komentuar të këtij edicioni të “Big Brother”.
Në deklaratën e saj, Gixhari e cilëson Mirin si një nga figurat më të forta dhe njëkohësisht më të goditura në historinë e këtij formati, duke theksuar se dinamika e krijuar mes tij dhe Selinit ka qenë pjesë e lojës dhe është zhvilluar në mënyrë të natyrshme brenda shtëpisë.
Ajo shprehet se largimi i Selinit erdhi si pasojë e rrjedhës së lojës, ndërsa kritikon ashpër sulmet e vazhdueshme ndaj Mirit. Sipas saj, këto reagime kanë kaluar kufijtë e një debati normal, duke u shoqëruar edhe me ofendime të rënda dhe të pajustifikuara.
Gixhari thekson se Miri nuk është sulmuar vetëm nga banorët dhe opinionistët brenda spektaklit, por edhe nga persona jashtë tij, çka sipas saj tregon ndikimin e madh që ai ka arritur të ketë në publik dhe në opinionin e gjerë.
Megjithatë, ajo pranon se mbështetja e saj për Mirin i ka sjellë pasoja në jetën personale, duke zbuluar se shumë miq e kanë bllokuar dhe kanë prishur marrëdhëniet me të për shkak të këtij qëndrimi. Pavarësisht kësaj, ajo shprehet e vendosur dhe e bindur në atë që mendon, duke vlerësuar mënyrën se si Miri ka zhvilluar lojën dhe është përballur me debatet.
Në përfundim, Gerta Gixhari deklaron se e sheh Mirin si një nga finalistët dhe madje si një kandidat potencial për fitues, duke e konsideruar atë si një përfaqësues të një qytetarie që, sipas saj, ka munguar tek fituesit e edicioneve të mëparshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd