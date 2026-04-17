Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
UEFA gjobit Real Madrid pas ndeshjes ndaj FC Bayern Munich
Transmetuar më 17-04-2026, 23:40

UEFA ka vendosur masa disiplinore ndaj disa klubeve europiane, mes tyre edhe Real Madrid, pas ngjarjeve të regjistruara në ndeshjet e kompeticioneve të saj.

Sipas vendimit, klubi spanjoll është gjobitur me 20 mijë euro për vonesën në fillimin e ndeshjes ndaj FC Bayern Munich, e zhvilluar në stadiumin “Santiago Bernabéu”.

Bëhet e ditur se masa disiplinore lidhet vetëm me ndeshjen e parë të zhvilluar në Madrid dhe nuk ka lidhje me sfidën e kthimit në Gjermani apo eliminimin e Real Madridit nga UEFA Champions League.

Në të njëjtin raport disiplinor, Arsenal FC dhe trajneri i tij Mikel Arteta janë ndëshkuar me paralajmërim zyrtar, pa penalitet financiar.

Ndërkohë, Athletic Bilbao është gjobitur me 16,875 euro për hedhje sendesh në fushë gjatë një ndeshjeje në stadiumin “San Mamés”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...