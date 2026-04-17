Jonida Maliqi shpjegon arsyet e largimit nga “Ferma VIP”

Këngëtarja Jonida Maliqi ka zbuluar arsyet e largimit të saj të papritur nga reality show “Ferma VIP”, pas daljes së saj menjëherë pas spektaklit të së hënës.
Ajo u tërhoq nga programi në mënyrë të befasishme pas mesnatës, duke lënë pas aludime të ndryshme në rrjetet sociale.
Në një reagim të saj, Maliqi ka treguar se eksperienca në format ka qenë e vështirë për shkak të izolimit, kamerave dhe dinamikave brenda shtëpisë. Sipas saj, qëndrimi në një ambient të mbyllur ka ndikuar në gjendjen emocionale, duke përjetuar ankth dhe episode paniku.
Ajo theksoi se pjesëmarrja në program kishte si qëllim sfidimin e vetes dhe daljen nga zona e saj e komfortit, por përshtatja rezultoi më e vështirë nga sa kishte menduar.
Jonida Maliqi shtoi se eksperienca ishte intensive emocionalisht, duke përfshirë momente reflektimi dhe përballje me veten, ndërsa u shpreh se vendimi për largim ishte i menduar.
Sipas saj, faktorë si izolimi dhe mungesa e përshtatjes me dinamikat e formatit ndikuan në vendimin për të lënë programin.
Ajo u shpreh se nuk kishte hyrë në lojë për të bërë strategji apo për të “luajtur”, por për të qenë vetvetja, duke theksuar se autenticiteti i saj shpesh nuk përputhej me dinamikat e krijuara në fermë. Sipas Jonidës, presioni i vazhdueshëm dhe energjia e banorëve ndikuan drejtpërdrejt në gjendjen e saj emocionale.
"Nuk kam bërë lojë, kam qenë më e vërtetë se kurrë”, u shpreh ajo, ndërsa shtoi se kishte ndjerë ankth gjatë qëndrimit në fermë. Këngëtarja tregoi se në disa momente ishte ndjerë e mbingarkuar dhe e mbytur nga atmosfera, çka e bëri të reflektojë për vazhdimin e saj në garë.
Një tjetër arsye që ndikoi në vendimin e saj ishte edhe fakti se nuk e ndjente më veten të qetë brenda atij ambienti. Ajo la të kuptohet se për të, shëndeti mendor dhe qetësia personale ishin më të rëndësishme sesa vazhdimi i lojës deri në fund.
