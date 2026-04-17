Flamur Noka publikon video: Policët dërgohen për statistikë tek Trauma

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Flamur Noka, ka publikuar një video ku pretendon se në ambientet e Spitalit të Traumës në Tiranë janë futur forca policie pa pasur, sipas tij, incidente të drejtpërdrejta ndaj tyre.
Ai ka deklaruar se prania e shtuar e policisë në spital lidhet me zhvillimet e protestës së opozitës dhe ka ngritur akuza për përdorim dhune dhe presioni ndaj protestuesve dhe deputetëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë.
Në reagimin e tij publik, Noka ka përmendur edhe disa emra zyrtarësh, të cilët i akuzon për përfshirje në menaxhimin e situatës gjatë protestës, duke i cilësuar veprimet si të pajustifikuara.
Deklaratat e tij vijnë në një klimë të tensionuar pas protestës në kryeqytet, ndërsa autoritetet nuk kanë reaguar ende lidhur me akuzat e ngritura.
